Oikonomou muore in incidente stradale ex difensore Bologna e Cagliari aveva 33 anni

L'ex calciatore Marios Oikonomou, di 33 anni, è morto a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto il 24 maggio a Giannina, sua città natale. Oikonomou aveva giocato con le squadre di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria. La sua morte è stata confermata oggi, 1 giugno.

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del calcio. Oggi, lunedì 1 giugno, è morto a soli 33 anni l'ex difensore di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria, Marios Oikonomou, per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto a Giannina, sua città natale, lo scorso 24 maggio. A dare il triste annuncio la Federcalcio greca. "Il Presidente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Oikonomou è morto a 33 anni: per lex calciatore di Bologna e Sampdoria fatale un incidente in moto

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