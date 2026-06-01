Offerte di lavoro 730 posizioni aperte nel Leccese Itc Day con trentadue aziende

Nel Leccese ci sono 730 offerte di lavoro aperte, secondo il report settimanale di Arpal Puglia. Tra queste, 262 annunci sono stati pubblicati recentemente, coinvolgendo 32 aziende. La maggior parte delle posizioni riguarda settori diversi, con molte opportunità in ambito industriale e commerciale. L’ITC Day ha visto la partecipazione di numerose aziende, offrendo occasioni di inserimento professionale.

LECCE – Sono 730 le posizioni aperte nel Leccese: i numeri sono quelli contenuti nel consueto report settimanale di Arpal Puglia e nei 262 annunci pubblicati all’interno. Il comparto che traina nettamente la richiesta è il settore turismo, ristorazione e food delivery, che da solo offre ben 230. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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