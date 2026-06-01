Offerta di lavoro | il Comune di Mandello cerca un istruttore contabile per l’Ufficio Tributi

Notizia in breve

Il Comune di Mandello del Lario ha aperto una selezione per un istruttore contabile. La posizione è a tempo pieno e con contratto indeterminato nell’Ufficio Tributi. La procedura prevede una mobilità esterna volontaria. La candidatura può essere presentata da chi già lavora in enti pubblici o aziende e desidera trasferirsi. La pubblicazione dell’avviso è stata resa nota recentemente.