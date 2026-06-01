Offerta di lavoro | il Comune di Mandello cerca un istruttore contabile per l’Ufficio Tributi
Il Comune di Mandello del Lario ha aperto una selezione per un istruttore contabile. La posizione è a tempo pieno e con contratto indeterminato nell’Ufficio Tributi. La procedura prevede una mobilità esterna volontaria. La candidatura può essere presentata da chi già lavora in enti pubblici o aziende e desidera trasferirsi. La pubblicazione dell’avviso è stata resa nota recentemente.
Il Comune di Mandello del Lario ha pubblicato un avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato all’interno dell’Ufficio Tributi.Si tratta di una procedura rivolta a dipendenti già assunti a tempo indeterminato presso altre pubbliche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie e thread social correlati
Il Comune di Mandello in cerca di aree per ospitare circo e luna parkIl Comune di Mandello del Lario ha lanciato una manifestazione di interesse rivolta a privati ed enti pubblici, con l’obiettivo di individuare...
Gabicce Mare: bando per un nuovo istruttore contabile a tempo indeterminatoUn comune ha pubblicato un bando di concorso per assumere un istruttore contabile a tempo indeterminato.
Temi più discussi: Annunci di lavoro, l'obbligo di indicare lo stipendio: cosa cambia con il nuovo decreto sulla trasparenza; Annunci di lavoro, scatta l’obbligo di indicare la retribuzione prevista: cosa cambia; Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 23 maggio 2026; Le offerte di lavoro attive nei Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo.
richiesta di lavoro Offerte Lavoro Contabile: Offerta su Palermo. Per consultare l'offerta di lavoro clicca sul link in basso. Studio di consulenza contabile, fiscale e del lavoro è alla ricerca di una figura da… cercolavoro.com/offerta-lavoro… clicca per info #lavoro x.com
OFFERTA DI LAVORO – LAMEZIA TERME (CZ) in.HR Agenzia per il Lavoro SpA, filiale di Cosenza, ricerca per importante general contractor un/una: ADDETTO/A UFFICIO GARE E APPALTI La risorsa si occuperà dell’analisi tecnico-amministrativa di gare pu facebook
Come far incontrare domanda e offerta di lavoroFondamentale un buon curriculum. E' importante scrivere le vere esperienze formative e professionali, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali con la firma, evitare gli errori ortografici e ... rainews.it
Naspi, chi rifiuta un’offerta di lavoro perderà l’assegno di disoccupazione: le nuove regoleIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge sulla sicurezza sul lavoro che prevede anche diverse strette per percettori di Naspi, Dis-Coll e Iscro. Tra le novità: chi non si iscrive alla ... fanpage.it