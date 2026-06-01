Offerta di lavoro | il Comune di Mandello cerca un istruttore contabile per l’Ufficio Tributi

Da leccotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune di Mandello del Lario ha aperto una selezione per un istruttore contabile. La posizione è a tempo pieno e con contratto indeterminato nell’Ufficio Tributi. La procedura prevede una mobilità esterna volontaria. La candidatura può essere presentata da chi già lavora in enti pubblici o aziende e desidera trasferirsi. La pubblicazione dell’avviso è stata resa nota recentemente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Comune di Mandello del Lario ha pubblicato un avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato all’interno dell’Ufficio Tributi.Si tratta di una procedura rivolta a dipendenti già assunti a tempo indeterminato presso altre pubbliche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il Comune di Mandello in cerca di aree per ospitare circo e luna parkIl Comune di Mandello del Lario ha lanciato una manifestazione di interesse rivolta a privati ed enti pubblici, con l’obiettivo di individuare...

Gabicce Mare: bando per un nuovo istruttore contabile a tempo indeterminatoUn comune ha pubblicato un bando di concorso per assumere un istruttore contabile a tempo indeterminato.

Temi più discussi: Annunci di lavoro, l'obbligo di indicare lo stipendio: cosa cambia con il nuovo decreto sulla trasparenza; Annunci di lavoro, scatta l’obbligo di indicare la retribuzione prevista: cosa cambia; Le offerte di lavoro a Siena aggiornate al 23 maggio 2026; Le offerte di lavoro attive nei Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo.

offerta di offerta di lavoro ilCome far incontrare domanda e offerta di lavoroFondamentale un buon curriculum. E' importante scrivere le vere esperienze formative e professionali, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali con la firma, evitare gli errori ortografici e ... rainews.it

Naspi, chi rifiuta un’offerta di lavoro perderà l’assegno di disoccupazione: le nuove regoleIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge sulla sicurezza sul lavoro che prevede anche diverse strette per percettori di Naspi, Dis-Coll e Iscro. Tra le novità: chi non si iscrive alla ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web