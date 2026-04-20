Il Comune di Mandello in cerca di aree per ospitare circo e luna park

Il Comune di Mandello del Lario ha lanciato una manifestazione di interesse rivolta a privati ed enti pubblici, con l’obiettivo di individuare terreni adatti ad ospitare spettacoli viaggianti come luna park e circhi. L'iniziativa mira a individuare aree disponibili e idonee per accogliere eventi temporanei nel territorio comunale. La richiesta si rivolge a coloro che possiedono terreni che rispettino i requisiti richiesti per questa tipologia di attività.

L’Amministrazione comunale di Mandello del Lario ha avviato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte da parte di privati ed enti pubblici che siano proprietari di terreni idonei a ospitare spettacoli viaggianti (luna park, circhi, ecc.) nel territorio comunale.Le aree dovranno.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Caso luna park. Confartigianato cerca la pacePer i sondriesi è una di quelle certezze che addirittura si tramandano di generazione in generazione. Leggi anche: Campania Love Park: il luna park gratuito di San Valentino, un giorno da non perdere! Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mandello, il nuovo campo in sintetico si fa attendere: il via ai lavori fra un anno; Mandello: si scaldano i motori in vista delle elezioni; Campo sintetico a Mandello: avvio lavori posticipato ad aprile 2027; Gabriele e i suoi amici al Circolo Arci Promessi Sposi di Mandello. Luna Park e circhi a Mandello: il Comune avvia la ricerca di terreni idoneiL’Amministrazione Comunale di Mandello del Lario ha avviato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte da ... resegoneonline.it Mandello, rinviati ad aprile 2027 i lavori al campo sportivoUna scelta condivisa tra Comune e Polisportiva per ridurre disagi e ottimizzare le risorse. La raccolta fondi del crowdfunding per rifare il manto sintetico è arrivata a 30.000 euro su 100.000 previst ... lecconotizie.com Decisione condivisa tra il Comune di Mandello del Lario e la Polisportiva per tutelare la continuità dell’attività sportiva, ottimizzare i costi e rafforzare il progetto di crowdfunding per il nuovo campo in sintetico. - facebook.com facebook