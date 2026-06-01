Un nuovo episodio della serie disponibile su Prime Video mostra protagonisti maschi con addominali scolpiti, accompagnati da colonne sonore perfette e storie d’amore da commedia romantica. La narrazione si concentra su giovani uomini che vivono relazioni intense e momenti di svago, senza fare riferimento ai libri di Elle Kennedy. La serie presenta un mix di scene romantiche e di vita quotidiana, con un tono leggero e spensierato.

La serie Prime Video ci fa vivere qualcosa che non abbiamo mai vissuto: addominali scolpiti, musica giusta al momento giusto e amori da rom-com. Mettendo d'accordo le due generazioni cardine: Millennials e Gen Z. Miracolo. Dopo innumerevoli tentativi, ci volevano i libri di Elle Kennedy per creare una serie che facesse davvero da ponte tra i Millennials e la Gen Z. Quelle generazioni che rivaleggiano e rivendicano il proprio status quo, perfette come target per i pubblicitari, le case discografiche, i brand di moda, gli studi di produzione. Ecco: Off Campus sembra American Pie che incontra One Tree Hill, con una dose di The O.C., Dawson's Creek, Bridgerton e Heated Rivalry. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Off Campus: essere maschi e amare la serie (senza aver letto i libri di Elle Kennedy)

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How Off Campus Redefines Masculinity

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