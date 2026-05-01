Amare non è un alibi per perseguitare | condannato per aver molestato la ex e diffuso foto intime online

Un uomo è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione dalla Corte d’appello di Perugia, in Umbria, per aver molestato la ex e diffuso online foto e video sessualmente espliciti. La sentenza conferma il precedente verdetto di primo grado, che aveva riconosciuto i reati di atti persecutori e diffusione illecita di materiale intimo. La vicenda ha attirato l’attenzione su questioni legate alla violenza di genere e alla tutela della privacy.

Tre anni e mezzo di reclusione. È la condanna confermata dalla Corte d’appello di Perugia dell’Umbria nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.Secondo quanto si legge nella sentenza gli avvocati dell’imputato avevano.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate 46enne condannato: ricatto con foto intime per danni autoUn 46enne residente a Falconara ha ricevuto una condanna di un anno e otto mesi per aver minacciato la pubblicazione di immagini intime al fine di... Voghera, invia foto intime ad un’amica e la iscrive a siti di incontri: condannato a 3 anniVoghera (Pavia), 7 aprile 2026 – Ha inviato foto inequivocabili, delle sue parti intime, a un'amica di sua madre, che in passato aveva frequentato... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Brava Giulia di Anna Toscano, il romanzo delle parole ritrovate; Amori e segni zodiacali: Giuseppe Sorgi torna in scena con Io Vergine, Tu Pesci?; Solo un lungo videoclip. Michael Jackson meritava di più?; Spettacolando – Le nostre donne al Comunale di Vicenza scava dentro di noi. Amare non è controllare (e possiamo impararlo subito)La psicoterapeuta Cecilia Iannaco descrive le prime esperienze in adolescenza. I primi amori non sono solo fragili o rischiosi: sono il laboratorio in cui si ... repubblica.it Vittoria Puccini e Lino Guanciale a Scuola di seduzione: Amare è un atto di fede e di rispetto per se stessi. Noi seduciamo con l’ascolto e la trasparenzaL’incomunicabilità, la paura di amare e di non sentirsi adeguati con il proprio fisico, ma anche il non avere coraggio di prendere in mano la propria vita. Sono alcuni dei punti che vengono affrontati ... ilfattoquotidiano.it «Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo.» (Lev Tolstòj) x.com Storia dell’uomo che smise di amare i gatti - Isabelle Aupy Un romanzetto godibile, che a tratti fa riflettere. Leggero e scorrevole, però speravo finisse diversamente… Lascio di seguito una citazione che mi ha colpita: “E nel frattempo ci portavano via quelle cos - facebook.com facebook