Secondo fonti vicine alla produzione, la sceneggiatura della stagione finale di “Un medico in famiglia” è attualmente in fase di scrittura. La Rai ha dichiarato che valuterà il progetto solo dopo aver letto il copione completo. La serie, trasmessa su Rai Uno dal 1998 al 2016, mantiene vivo l’interesse dei fan, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali sulla sua ripresa. La decisione definitiva arriverà nei prossimi mesi.

Sembra proprio che i fan della serie cult andata in onda su Rai Uno dal 1998 al 2016 “ Un medico in famiglia ” possa tornare sulla rete ammiraglia per una stagione conclusiva. Ma l’ok definitivo non sembra essere scontato. A lanciare l’indiscrezione stato il settimanale Chi: “È arrivata una prima apertura del servizio pubblico. La stagione finale è ora in una fase di scrittura, la direzione di Rai Fiction, guidata da Maria Pia Ammirati, deciderà se concedere l’ok alla produzione solo dopo aver letto la sceneggiatura. C’è disponibilità e apertura ma il progetto deve essere convincente e rispettare le aspettative dei telespettatori”. Gli appelli dei protagonisti storici della serie come Lino Banfi e Milena Vukotic, rispettivamente Nonno Libero ed Enrica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La stagione finale di ‘Un medico in famiglia’ è ora in una fase di scrittura, la Rai valuterà solo dopo aver letto la sceneggiatura”: l’indiscrezione sulla serie cult

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I RACCONTI DEL MEDICO DEL GRANDE MILAN! - Storie di Milan con il Dott. TAVANA

Sullo stesso argomento

Un medico in famiglia: sceneggiatura in scrittura, poi la Rai decideràLa produzione di Un medico in famiglia apre uno spiraglio: la sceneggiatura è in scrittura e deve convincere la Rai affinché la serie possa tornare...

Il ritorno di Un medico in famiglia in tv: “L’undicesima stagione in fase di scrittura, poi sceglierà la Rai”La stagione finale di Un medico in famiglia, la numero 11, sarebbe in fase di scrittura.

#Rai valuta il ritorno di #Unmedicoinfamiglia: secondo Chi, c’è una prima apertura e la stagione finale è già in scrittura. Il pressing di #Banfi e #Vukotic ha smosso i vertici, ma la decisione finale spetta ad #Ammirati. Via libera solo se il progetto sarà convincen x.com

Il ritorno di Un medico in famiglia in tv: L’undicesima stagione in fase di scrittura, poi sceglierà la RaiLa stagione finale di Un medico in famiglia, la numero 11, sarebbe in fase di scrittura. L’ultima parola, però, spetta alla Rai che dovrà valutare se dare spazio a un nuovo capitolo della serie, dopo ... fanpage.it

Rai, Un Medico in Famiglia verso il set: ok di Banfi e Brignano (ma il rischio è altissimo)Stando alle ultime indiscrezioni anche il ritorno della storica serie targata Publispei sarebbe al vaglio, ma il flop de I Cesaroni non è affatto incoraggiante ... libero.it