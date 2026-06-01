Durante un evento a Dogliani, un produttore ha commentato pubblicamente la relazione tra un noto conduttore e Sonia Bruganelli, affermando di provare odio verso di lei. Ha aggiunto che il conduttore soffrirebbe della sindrome di Stoccolma, senza fornire ulteriori dettagli. Le sue parole sono state pronunciate davanti a un pubblico di presenti, senza precisare se si trattasse di un commento personale o di una critica rivolta a altri.

Con toni duri Lucio Presta, al festival di Dogliani, è tornato sull'argomento Bruganelli. Per lei ha espresso parole poco carine ed ha sottolineato che pensa che Bonolis "soffre della sindrome di Stoccolma" Lucio Presta e Sonia Bruganelli non sono mai andati d’accordo. Ma nell’ultimo periodo i problemi sono aumentati, soprattutto dopol’uscita del libro nel quale ha raccontato retroscena di una lite che accadde con Paolo Bonolis. Secondo il manager l’opinionista avrebbe rivelato al suo ex Paolo di essere stata al letto con lui, cosa che lui ritiene falsa. Sembra che dopo ci sia stata una discussione tra lui e Poalo, Lucio si è tolto un po’ di sassolini dalle scarpe, rivelandotutti gli uomini con cui Sonia lo avrebbe tradito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lucio Presta ritorna su Sonia Bruganelli: “La odio”

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Lucio Presta: «Dissi a Bonolis che Sonia Bruganelli l'aveva tradito con un cantante di Sanremo»

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