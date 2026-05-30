Curry Barker ha annunciato il suo nuovo film, intitolato Anythings But Ghosts, che sarà ambientato nello stesso universo di Obsession. La produzione è già in corso e il regista ha confermato che il progetto continuerà a esplorare temi e ambientazioni simili al precedente. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sulla data di uscita, ma Barker ha sottolineato che il film sarà un’altra esperienza horror.

Se Obsession vi ha spaventati abbastanza Curry Barker sta già lavorando ad un prossimo film horror, dal titolo Anythings But Ghosts. Tra le prime indiscrezioni c’è quella dello stesso regista che parla dell’universo narrativo del film. “Sarà lo stesso che abita ‘Obsession’. Scopriamo insieme il nuovo progetto creativo e tutte le novità in merito. Un nuovo film dopo il grande successo. Con il successo del suo breakout alla regia in Focus Features e Universal’s Obsession, Curry Barker, sta stuzzicando il suo seguito horror. Lo scrittoreregista ha recentemente rivelato che il suo prossimo film Anything but Ghosts esiste nello stesso universo di Obsession, notando un riferimento diretto al film attualmente nelle sale, incluso un cenno al destino di Nikki (Inde Navarrette). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Curry Barker parla del suo prossimo film ‘Anythings But Ghosts’: “Sarà dello stesso universo di ‘Obsession'”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Curry Barker's next movie is about ghost grifters

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Obsession: la spiegazione del finale e significato del film horror di Curry Barker

Leatherface entra nel mondo A24: Curry Barker dirigerà il nuovo “Texas Chainsaw Massacre”A24 ha annunciato l'acquisizione del progetto legato a “Texas Chainsaw Massacre”, un film che si inserisce nel genere slasher.

Temi più discussi: Obsession - La recensione del film horror di Curry Barker; Obsession recensione: un horror cringe che trasforma l’amore in un incubo; Film della settimana: Obsession, non fidatevi dell'orso; Obsession è un film horror, ma è soprattutto un racconto raggelante sulla prevaricazione dell'autonomia femminile.

Come Focus Features e Curry Barker hanno pensato fuori dagli schemi per far diventare i fan dell'horror ossessionati da ‘Obsession’ reddit

Curry Barker parla del suo prossimo film ‘Anythings But Ghosts’: Sarà dello stesso universo di ‘Obsession'Se Obsession vi ha spaventati abbastanza Curry Barker sta già lavorando ad un prossimo ... msn.com

Obsession: la spiegazione del finale e significato del film horror di Curry BarkerCon Obsession, Curry Barker prende una delle fantasie romantiche più comuni – essere amati dalla persona che desideriamo – e la trasforma in un incubo psicologico e soprannaturale. Il film parte quasi ... cinemaserietv.it