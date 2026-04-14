Banda del buco colpisce ancora e ruba robot da piscina e una pompa di calore da quasi 300 chili

Una banda di ladri ha messo a segno un nuovo colpo presso un’azienda che si occupa di piscine, rubando un robot da piscina e una pompa di calore di circa 300 chili. L’episodio si è verificato di notte, quando i malviventi sono penetrati nel capannone usando probabilmente strumenti per forzare le serrature. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.