Banda del buco colpisce ancora e ruba robot da piscina e una pompa di calore da quasi 300 chili
Una banda di ladri ha messo a segno un nuovo colpo presso un’azienda che si occupa di piscine, rubando un robot da piscina e una pompa di calore di circa 300 chili. L’episodio si è verificato di notte, quando i malviventi sono penetrati nel capannone usando probabilmente strumenti per forzare le serrature. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.
La banda del buco colpisce ancora e stavolta, a finire nel mirino dei ladri, c'è un'azienda specializzata nella costruzione di piscine. I malviventi si sono fatti strada nel fine settimana all'interno del magazzino dell'Alternativa Service di Terontola (in località Venella). Sono dapprima entrati.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Rimane schiacciato con una gamba sotto un carico da 300 chili: grave un lavoratore di 55 anniUn dipendente di un'azienda di spedizioni di Bregnano (Como) è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro.
La "banda del buco" in via Mariano Stabile, furto da oltre 600 mila euro alla gioielleria BraccoDa una prima ricostruzione i ladri sarebbero entrati praticando un foro da qualche attività adiacente e abbandonata.