Nuovo terminal crocieristi novità per la viabilità

Da messinatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato un nuovo terminal per i crocieristi all’interno del porto. Per la sua costruzione, sono stati apportati cambiamenti alla viabilità locale, con modifiche alle strade e ai percorsi di accesso. Le variazioni riguardano sia le aree di ingresso sia le vie di collegamento con il terminal esistente. La modifica alla circolazione è temporanea e prevista fino alla conclusione dei lavori. Le autorità hanno comunicato che saranno adottate misure di segnaletica e sicurezza per gestire il traffico durante le operazioni.

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Per la realizzazione del nuovo terminal per i crocieristi all'interno del porto modifiche alla viabilità. Il dirigente alla Viabilità Pietro Certo ha emesso un provvedimento che riguarda il transito veicolare e che è già in vigore su ordinanza. "Ai veicoli adibiti a “taxi”, nella fascia oraria 06. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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