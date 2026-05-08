Aeroporto di Reggio Calabria c' è la data di inaugurazione del nuovo terminal

L'inaugurazione del nuovo terminal dell'aeroporto di Reggio Calabria è stata programmata per una data imminente. Il presidente della Regione Calabria aveva annunciato che il taglio del nastro si sarebbe svolto a breve, confermando le aspettative anche un rappresentante istituzionale che si è recato sul cantiere durante il Primo Maggio. La decisione di aprire il nuovo spazio è stata comunicata ufficialmente, senza specificare ulteriori dettagli sui tempi esatti.

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Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto aveva parlato di taglio del nastro imminente, e che mancasse poco per l'inaugurazione del nuovo terminal dell'aeroporto Tito Minniti lo aveva confermato anche Francesco Cannizzaro recandosi sul cantiere il Primo Maggio per incontrare i.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Occhiuto: Aeroporto di Reggio Calabria pronto tra dieci giorni Notizie correlate Aeroporto di Reggio Calabria, Occhiuto sul cantiere annuncia il nuovo terminalDesign mediterraneo, tecnologia, servizi all'avanguardia e una forte impronta identitaria della città di Reggio Calabria. Aeroporto di Reggio Calabria, il terminal pronto entro l'estate ma da Ryanair nessuna rotta nuovaNon c'è ancora una data esatta per l'apertura delle sale d'imbarco, intanto la stagione estiva parte ad aprile e la compagnia irlandese si limita ad... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aeroporto di Reggio Calabria, Occhiuto sul cantiere annuncia il nuovo terminal; Aeroporto Reggio Calabria: Ryanair orario invernale 2026/2027; Occhiuto, All’aeroporto di Reggio Calabria tutto pronto tra una decina di giorni.; Nuovo aeroporto di Reggio Calabria, Occhiuto: Tutto pronto tra una decina di giorni - VIDEO. L’Aeroporto di Reggio Calabria vola nel futuro: sabato l’inaugurazione della nuova aerostazioneSabato prossimo, 16 maggio, alle ore 18:30, la città di Reggio Calabria celebrerà un traguardo fondamentale per il proprio sviluppo infrastrutturale con l’inaugurazione della nuova aerostazione dell’A ... strettoweb.com Il miracolo dell’Aeroporto di Reggio Calabria: la nuova avveniristica Aerostazione è già realtà. Così la città diventa la porta del MediterraneoL’immagine che si staglia oggi davanti agli occhi dei viaggiatori e dei cittadini è quella di un cambiamento epocale che profuma di modernità e di riscatto per l’intero territorio. L’Aeroporto di Regg ... strettoweb.com L'Aeroporto di Reggio Calabria vola nel futuro: sabato l'inaugurazione della nuova aerostazione - facebook.com facebook