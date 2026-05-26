Molte conferme poche new entry | ecco il nuovo possibile consiglio comunale di Salerno
Lo scrutinio per il nuovo consiglio comunale di Salerno è quasi terminato, con solo una sezione su 151 ancora da scrutinare. Finora si registrano numerose conferme di consiglieri uscenti e poche new entry. Il risultato finale definirà la composizione del consiglio, con la maggioranza che si sta consolidando sulla base dei dati disponibili. Restano da conoscere gli ultimi risultati ufficiali prima di avere un quadro completo.
Con lo scrutinio ormai quasi completato — mancano all’appello soltanto i dati di una sezione su 151 — prende forma il nuovo assetto del Consiglio comunale di Salerno. La maggioranza guidata dal riconfermato sindaco Vincenzo De Luca dovrebbe poter contare su 21 seggi, mentre all’opposizione ne. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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