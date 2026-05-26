Molte conferme poche new entry | ecco il nuovo possibile consiglio comunale di Salerno

Notizia in breve

Lo scrutinio per il nuovo consiglio comunale di Salerno è quasi terminato, con solo una sezione su 151 ancora da scrutinare. Finora si registrano numerose conferme di consiglieri uscenti e poche new entry. Il risultato finale definirà la composizione del consiglio, con la maggioranza che si sta consolidando sulla base dei dati disponibili. Restano da conoscere gli ultimi risultati ufficiali prima di avere un quadro completo.