salerno scrutinio concluso ecco il nuovo consiglio comunale

Notizia in breve

Sono stati conteggiati i voti di 531 elettori e si è concluso lo scrutinio per il nuovo consiglio comunale. I risultati determinano la composizione dell'assemblea, con le preferenze espresse dai cittadini che hanno partecipato alle urne. I dati ufficiali indicano quali candidati sono stati eletti e come si distribuiscono i seggi tra le varie liste. La composizione finale del consiglio comunale sarà comunicata nelle prossime ore.