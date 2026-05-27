Salerno scrutinio concluso ecco il nuovo consiglio comunale
Sono stati conteggiati i voti di 531 elettori e si è concluso lo scrutinio per il nuovo consiglio comunale. I risultati determinano la composizione dell'assemblea, con le preferenze espresse dai cittadini che hanno partecipato alle urne. I dati ufficiali indicano quali candidati sono stati eletti e come si distribuiscono i seggi tra le varie liste. La composizione finale del consiglio comunale sarà comunicata nelle prossime ore.
Tempo di lettura: 3 minuti Sono finalmente arrivate le preferenze espresse dai 531 elettori della sezione 2, quella nella quale per un problema della presidente si erano bloccate le operazioni di scrutinioe la commissione elettorale ha completato lo scrutinio arrivando a definire il profilo del consiglio comunale di Salerno. Per il candidato a sindaco vincente, Vincenzo De Luca entrano sette consiglieri progressisti: SAVASTANO GIOVANNI DETTO NINO 1.701 GALDI ROCCO 1.697 LOFFREDO DARIO 1.467 SORRENTINO LUCA 906 COSENTINO VITTORIA 894 CARAMANNO ANGELO 793 FIORE ANTONIO 761 Sperano anche FRANCESE ALESSANDRA 714 AVOSSA EVA, Che potrebbero scattare in consiglio comunale con la nomina di assessori dalla lista dei progressisti, essendo le prime dei non eletti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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