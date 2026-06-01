Nuovo avvistamento di orso sull'Altopiano di Asiago in Veneto | due capre predate

Notizia in breve

Un orso è stato avvistato sull'Altopiano di Asiago, in Veneto, e ha ucciso due capre nel territorio comunale di Enego. L'episodio è stato segnalato da residenti, che hanno visto l'animale nelle vicinanze di alcune abitazioni. Non ci sono stati feriti tra le persone, ma le autorità stanno monitorando la situazione. Nessun intervento di cattura è stato ancora effettuato.