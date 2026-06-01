Nuovo avvistamento di orso sull'Altopiano di Asiago in Veneto | due capre predate
Un orso è stato avvistato sull'Altopiano di Asiago, in Veneto, e ha ucciso due capre nel territorio comunale di Enego. L'episodio è stato segnalato da residenti, che hanno visto l'animale nelle vicinanze di alcune abitazioni. Non ci sono stati feriti tra le persone, ma le autorità stanno monitorando la situazione. Nessun intervento di cattura è stato ancora effettuato.
Un orso è stato avvistato sull'Altopiano di Asiago, in Veneto, dove ha predato due capre nel territorio comunale di Enego. Si tratterebbe dello stesso giovane maschio in dispersione che da diverse settimane frequenta la zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nuovo avvistamento di un orso in Veneto, sull'Altopiano di Asiago
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