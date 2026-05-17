È trentino l' orso che sta facendo parlare tutto l' Altopiano di Asiago

Un orso, proveniente dalla regione Trentino, è stato recentemente avvistato nell’area a sud dell’Altopiano di Asiago, vicino alla Valle del Brenta. L’animale è stato catturato dalle fototrappole installate nella zona, attirando l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali. La presenza dell’orso ha suscitato diverse reazioni tra la popolazione, mentre le forze competenti stanno monitorando la situazione per valutare eventuali azioni da intraprendere. La scoperta ha generato un acceso dibattito sulla presenza di grandi carnivori nella zona.

È trentino e in questi giorni sta facendo parlare la provincia di Vicenza: si tratta di un orso rilevato tramite fototrappole nel margine sud dell’Altopiano di Asiago, a ridosso della Valle del Brenta. “Al momento non si segnalano avvistamenti diretti dell’animale da parte della popolazione, né. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Trentino: Quando l'orso è in fase di spostamento può percorrere anche alcune decine di km. al giorno

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