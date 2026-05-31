Nuovo avvistamento di un orso nell’Altopiano di Asiago | il video mentre scavalca una recinzione

Da ilfattoquotidiano.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, la Regione del Veneto ha rilevato un nuovo avvistamento di un orso nell’Altopiano di Asiago Sette Comuni. È stato diffuso un video che mostra l’animale mentre scavalca una recinzione. Dopo alcuni giorni senza segnalazioni, questa è la prima osservazione confermata recentemente. Non sono stati forniti dettagli sulla posizione esatta o sul numero di esemplari presenti nell’area.

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Un nuovo avvistamento dell’esemplare di orso presente nell’area dell’ Altopiano di Asiago Sette Comuni è stato scoperto la scorsa notte dalla Regione del Veneto, dopo alcuni giorni nei quali non si erano registrate nuove segnalazioni, avvistamenti diretti o rilevamenti tramite fototrappole. L’uccisione di due capre nel territorio comunale di Enego, in provincia di Vicenza, ha destato l’attenzione degli operatori della polizia provinciale e della Regione, che hanno svolto un sopralluogo e raccolto elementi che portano a ritenere plausibile il coinvolgimento dell’orso già segnalato nei giorni scorsi. Per approfondire gli accertamenti è stata quindi installata una fototrappola in prossimità della carcassa di una delle capre predate e l’area circostante è stata monitorata durante la notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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