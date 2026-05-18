A14 nuovi lavori di asfaltatura | previste tre notti di chiusura tra Cesena Nord e Forlì

Sono in programma lavori di asfaltatura sull’autostrada A14 nel tratto tra Cesena Nord e Forlì. Le operazioni richiederanno la chiusura del tratto nelle tre notti consecutive tra lunedì, martedì e mercoledì, con orario dalle 21 alle 5. Durante questi periodi, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. La chiusura notturna mira a consentire l’esecuzione delle lavorazioni in assenza di veicoli in transito. Sono stati predisposti segnali di avviso e indicazioni per gli automobilisti.

Nuovi lavori di asfaltatura sull’A14. Il tratto tra Cesena Nord e Forlì sarà chiuso nelle tre notti di lunedì, martedì e mercoledì dalle 21 alle 5. L'area di servizio Bevano est sarà chiusa nella prima notte con orario dalle 20 alle 5 e contestualmente alla chiusura del tratto nelle due restanti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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