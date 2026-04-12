Nuovo asfalto in direzione sud | chiude per due notti un tratto forlivese dell' A14

Nelle notti tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, dalle 21 alle 5, sarà chiuso il tratto dell’autostrada A14 tra Forlì e Cesena nord, in direzione Ancona. La chiusura è necessaria per eseguire lavori di pavimentazione lungo la strada forlivese. I lavori si svolgeranno durante le ore notturne, limitando temporaneamente il traffico tra queste due città. La chiusura riguarda esclusivamente il tratto verso sud.