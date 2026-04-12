Nuovo asfalto in direzione sud | chiude per due notti un tratto forlivese dell' A14
Nelle notti tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, dalle 21 alle 5, sarà chiuso il tratto dell’autostrada A14 tra Forlì e Cesena nord, in direzione Ancona. La chiusura è necessaria per eseguire lavori di pavimentazione lungo la strada forlivese. I lavori si svolgeranno durante le ore notturne, limitando temporaneamente il traffico tra queste due città. La chiusura riguarda esclusivamente il tratto verso sud.
Previsti lavori notturni lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, dalle 21 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona. L'area di servizio “Bevano.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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