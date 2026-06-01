Nuovi treni estivi tra Pisa e la Lunigiana | collegamenti anche con la linea Parma-La Spezia

Da parmatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo collegamento ferroviario estivo collega la costa toscana alla Lunigiana, con partenze previste durante la stagione calda. Il servizio include anche un collegamento con la linea tra Parma e La Spezia, offrendo più opzioni di viaggio lungo questa tratta. I treni opereranno con frequenza stagionale, facilitando gli spostamenti tra le destinazioni interessate. La novità si inserisce in un’offerta di trasporto potenziata per il periodo estivo.

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Un nuovo collegamento ferroviario estivo unirà la costa toscana alla Lunigiana, con benefici anche per chi viaggia lungo la linea Parma-La Spezia. Dal 15 luglio al 6 settembre sarà infatti attivato il servizio Pisa-Versilia-Minucciano, pensato per incentivare la mobilità sostenibile e valorizzare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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