Nuovi treni estivi tra Pisa e la Lunigiana | collegamenti anche con la linea Parma-La Spezia

Un nuovo collegamento ferroviario estivo collega la costa toscana alla Lunigiana, con partenze previste durante la stagione calda. Il servizio include anche un collegamento con la linea tra Parma e La Spezia, offrendo più opzioni di viaggio lungo questa tratta. I treni opereranno con frequenza stagionale, facilitando gli spostamenti tra le destinazioni interessate. La novità si inserisce in un’offerta di trasporto potenziata per il periodo estivo.

Un nuovo collegamento ferroviario estivo unirà la costa toscana alla Lunigiana, con benefici anche per chi viaggia lungo la linea Parma-La Spezia. Dal 15 luglio al 6 settembre sarà infatti attivato il servizio Pisa-Versilia-Minucciano, pensato per incentivare la mobilità sostenibile e valorizzare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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