Un blocco tra La Spezia e Pisa ha causato ritardi ai treni Intercity. Le persone sono salite sui binari, interrompendo la circolazione. La causa principale del guasto è stata una linea elettrica danneggiata, che ha provocato l’interruzione dell’alimentazione ferroviaria. Non sono stati segnalati danni alle infrastrutture o altri problemi tecnici oltre al guasto elettrico. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa fino alla risoluzione del problema.

? Punti chiave Come hanno influito le persone sui binari sui ritardi degli Intercity?. Quali sono state le cause esatte del guasto alla linea elettrica?. Perché la presenza di estranei ha bloccato il tratto Massa-Forte dei Marmi?. Quanto tempo servirà per ripristinare la normale circolazione tra Liguria e Toscana?.? In Breve Guasti linea elettrica Massa Centro dalle 14:00 alle 16:40.. Ritardi Intercity e Alta Velocità fino a 2 ore e 20 minuti.. Presenza persone non autorizzate tra Massa e Forte dei Marmi dalle 16:30 alle 17:20.. Rallentamenti regionali di 30 minuti tra Sarzana e Massa Centro dopo le 17:00.. Blocchi e ritardi sulla linea La... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco La Spezia-Pisa: guasti e persone sui binari fermano i treni

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