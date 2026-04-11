Tra il 20 aprile e il 29 maggio, la linea ferroviaria tra Pontremoli e Berceto sarà sospesa per lavori di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture. Durante questo periodo, i treni non circoleranno e verranno attivati autobus sostitutivi per garantire il servizio tra le due località. La sospensione riguarda le opere civili e l’armamento della linea, interessando i cantieri estivi programmati in questa tratta.

La linea ferroviaria che collega Pontremoli a Berceto subirà una sospensione della circolazione per permettere interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili e sull’armamento, con l’attivazione di autobus sostitutivi tra il 20 aprile e il 29 maggio. Il piano dei lavori prevede fasi di interruzione differenziate che impatteranno diversamente sulla tratta La Spezia-Berceto nei mesi di aprile e maggio. Il calendario delle interruzioni è stato delineato dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana, che ha fornito i dettagli tecnici sulla gestione della mobilità nel territorio. Il primo blocco della circolazione ferroviaria tra Pontremoli e Berceto scatterà il 20 aprile e si protrarrà fino al 3 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco treni Lunigiana: arriva il piano bus per i cantieri estivi

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