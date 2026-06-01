Nuovi limiti UE | cambiano i controlli e i pesticidi in agricoltura

L'Unione Europea ha introdotto nuovi limiti per i pesticidi e modificato i controlli in agricoltura. Sono state autorizzate nuove sostanze chimiche per le colture. A partire dal 2027, i protocolli di analisi nei laboratori italiani subiranno aggiornamenti per adeguarsi alle nuove normative. Le autorità hanno comunicato che i controlli saranno più stringenti e coinvolgeranno nuovi parametri di verifica delle sostanze chimiche presenti nei prodotti agricoli.

? Punti chiave Quali nuove sostanze chimiche sono state appena autorizzate per le colture?. Come cambieranno i protocolli di analisi nei laboratori italiani dal 2027?. Perché il nuovo piano di monitoraggio europeo aumenterà i costi pubblici?. Cosa deve fare subito un'azienda agricola per rispettare i nuovi limiti?.? In Breve Nuovi limiti per residui di flupyradifurone e fosfonato di potassio secondo Regolamento 2026751. Approvazione sostanza attiva bixlozone tramite Regolamento di esecuzione UE 2026747. Programma di monitoraggio pluriennale per prodotti vegetali e animali triennio 2027-2029. Misure eccezionali di distillazione per crisi vitivinicola francese campagna 20252026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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