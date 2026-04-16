Contanti dal 2027 | cambiano i limiti per i pagamenti e controlli in Europa

A partire dal 2027, in Europa entreranno in vigore nuove normative che modificano i limiti per i pagamenti in contanti e rafforzano i controlli sulle transazioni. Non si prevede l'eliminazione delle banconote, ma saranno adottate regole più severe per limitare l’uso del contante e monitorare meglio le operazioni finanziarie. Le disposizioni interesseranno sia cittadini che attività commerciali, con l’obiettivo di regolare l’uso del denaro fisico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nessun addio alle banconote, ma regole più rigide. Dal 2027 il contante non scomparirà, ma il suo utilizzo sarà regolato in modo più stringente. L’Unione europea ha infatti introdotto nuove norme per rendere più trasparenti i pagamenti, soprattutto quelli di importo elevato. Non si tratta di una rivoluzione improvvisa, ma di un percorso graduale volto a ridurre l’anonimato nelle transazioni più rilevanti e a uniformare le regole tra i vari Paesi membri. In pratica, il contante resterà utilizzabile, ma sopra certe soglie sarà più tracciabile. Un tetto europeo da 10mila euro. Il riferimento normativo è il Regolamento UE 16242024, che entrerà in vigore il 10 luglio 2027.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Contanti dal 2027: cambiano i limiti per i pagamenti e controlli in Europa Notizie correlate Pagamenti in contanti, nuovo limite e controlli sopra i 3mila euro: cosa cambia in Europa dal 2027Dal 2027 il contante continuerà a essere utilizzato, ma dentro regole più uniformi in tutta Europa: limiti più chiari, soglie comuni e controlli più... L’Italia paga ancora in contanti, è 21a in Europa sui pagamenti digitaliI pagamenti digitali continuano a crescere in Italia, ma il contante rimane ancora molto utilizzato rispetto ad altri Paesi europei. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuove regole per i pagamenti in contanti: questa è la cifra da non superare (se non volete incappare nei controlli); Pensioni, addio Quota 41 per chi ha iniziato a lavorare da minorenne; Nuove regole UE per i pagamenti in contanti sopra i 3.000 euro. Pagamenti in contanti, nuovo limite e controlli sopra i 3mila euro: cosa cambia in Europa dal 2027Dal 2027 il contante continuerà a essere utilizzato, ma dentro regole più uniformi in tutta Europa: limiti più chiari, soglie comuni e controlli più ... fanpage.it Pagamento in contanti, nuovo limite e controlli sopra i 3mila euro: le regole Ue dal 2027Leggi su Sky TG24 l'articolo Pagamento in contanti, nuovo limite e controlli sopra i 3mila euro: le regole Ue dal 2027 ... tg24.sky.it Pagamenti in contanti: qual è il limite massimo per non rischiare Guida ai limiti del contante 2026. Regole sulla soglia di 5000 euro, sanzioni per assegni e... - facebook.com facebook Vendeva suv e auto in contanti: la Finanza scopre 2,7 milioni di evasione in un concessionario x.com