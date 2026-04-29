Ifab introdotte tre nuove regole La Serie A può non applicarne una

L'International Football Association Board (IFAB) ha approvato l’introduzione di tre nuove regole nel calcio, con l’obiettivo di aggiornare il regolamento a partire dai prossimi Mondiali. La decisione è stata presa durante una riunione svoltasi a Vancouver, in risposta agli eventi degli ultimi mesi che hanno coinvolto il gioco. Tuttavia, le squadre di Serie A avranno la possibilità di non applicare una di queste nuove regole.

Il massimo organo del calcio ha deciso di modificare ancora il regolamento già a partire dai prossimi Mondiali Nella riunione che si è tenuta a Vancouver, l’ IFAB ha deciso di introdurre tre nuove regole nel mondo del calcio dopo i fatti che si sono verificati negli ultimi mesi. Una modifica al regolamento che entrerà in vigore già a partire dalla rassegna iridata in programma in Canada, Messico e Stati Uniti tra giugno e luglio. Nuove regole Ifab – Grafica Calciomercato.it La prima novità è legata al caso Prestianni ed i suoi presunti insulti razzisti a Vinicius nel match di Champions League tra Benfica e Real Madrid. Da adesso un calciatore che si copre la bocca mentre si confronta con un avversario può essere espulso.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ifab, introdotte tre nuove regole. La Serie A può non applicarne una Notizie correlate Isee, ultimo giorno per la domanda: ecco come beneficiare delle nuove regole introdotte in ManovraUltimo giorno per dichiarare la propria situazione economica e, quindi, sfruttare le misure inserite nell’ultima legge di Bilancio. Calciatori puniti per perditempo: le nuove regole IFAB 2026Una revisione globale delle norme mirata a rendere il gioco più regolare e continuo si prepara a trasformare il ritmo delle partite. Una raccolta di contenuti L’Ifab introduce il rosso diretto per i giocatori che si coprono la bocca per rivolgersi agli avversariL'Ifab ha dato il via libera a una regola che impedirà ai calciatori di coprirsi la bocca per pronunciare qualunque epiteto razzista ... ilnapolista.it IFAB, via libera alle nuove regole: rosso per chi parla coprendosi la boccaDecisione annunciata da Infantino e approvata all'unanimità. Sconfitta a tavolino per chi causa l'interruzione di una partita ... fcinternews.it