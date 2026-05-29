Nuove posizioni economiche ATA ecco le prime graduatorie provvisorie IN AGGIORNAMENTO

Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le prime graduatorie provvisorie per le 46.000 posizioni economiche ATA. Queste posizioni sono destinate a riconoscere benefici economici al personale, in base al CCNL 201921. La pubblicazione avviene in questa fase di aggiornamento e riguarda le graduatorie relative alle nuove assegnazioni.

Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Posizioni economiche ATA, ecco come sarà organizzata la prova finale. Tutte le info utili

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