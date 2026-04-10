Posizioni economiche ATA | in corso il caricamento degli esiti delle prove poi le graduatorie In Sicilia 4.496 nuove attribuzioni

In Sicilia sono state assegnate 4.496 nuove posizioni economiche al personale ATA. Dopo il caricamento degli esiti delle prove, saranno pubblicate le graduatorie di assegnazione. Gli aumenti salariali variano tra 700 e 2.000 euro annui. La procedura riguarda il rinnovo delle posizioni e l’attribuzione di nuove mansioni nel settore scolastico. La fase di pubblicazione è attesa nelle prossime settimane.

Sono 4.496 le nuove posizioni economiche attribuite al personale ATA in Sicilia, con aumenti stipendiali compresi tra 700 e 2.000 euro lordi annui in base al profilo e al livello. Il dato emerge da una nota della FLC CGIL Sicilia che segue l’avanzamento delle procedure selettive. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Posizioni economiche ATA, concluso il monitoraggio sugli assenti: a breve le date delle prove suppletive, poi le graduatorieGli Uffici scolastici regionali hanno concluso il monitoraggio dei candidati assenti alle prove per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche... Mobilità ATA e graduatorie posizioni economiche: indicazioni attese dopo le prove del 23 aprileUn quesito inviato a Orizzonte Scuola riporta l’attenzione su un nodo ancora irrisolto per il personale ATA: il rapporto tra mobilità... Temi più discussi: Posizioni economiche ATA, prova suppletiva il 23 aprile. Ecco le convocazioni + richiesta ausili e tempi aggiuntivi [IN AGGIORNAMENTO]; Posizioni economiche ATA, al via le convocazioni per la prova suppletiva del 23 aprile 2026 [IN AGGIORNAMENTO]; Decreto Ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024 – Procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree: CONVOCAZIONE PROVA FINALE DI VALUTAZIONE SU; Mondo ATA, posizioni economiche: quando saranno pubblicate le graduatorie + il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamente. Mondo ATA, posizioni economiche: quando saranno pubblicate le graduatorie + il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapev ... orizzontescuola.it Posizioni economiche ATA: fissata prova suppletiva il 23 aprile in turno unico pomeridianoCon nota della Direzione generale per il personale scolastico n. 7392 del 24 marzo 2026, è stato pubblicato l’avviso relativo alla prova suppletiva della procedura selettiva per l’attribuzione delle p ... flcgil.it Personale ATA – Procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree, di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2024, n. 140 – CONVOCAZIONE CANDIDATI PR - facebook.com facebook Posizioni economiche ATA: sono convocati per il 23 aprile 2026 i candidati che hanno diritto a svolgere la prova suppletiva. x.com