Nuova sede per il Centro per l' impiego di Ortona | via libera all' acquisizione dei locali a Fontegrande
La giunta comunale ha approvato l'acquisizione di locali a Fontegrande per la nuova sede del Centro per l’impiego di Ortona. La struttura servirà un’area che comprende venti comuni del territorio. L’operazione riguarda i locali destinati a ospitare il servizio. La decisione segna un passo avanti nel processo di trasferimento della sede.
Nuovo passo avanti per il trasferimento del Centro per l'impiego di Ortona. La giunta comunale ha approvato il provvedimento che autorizza l'acquisizione dei locali destinati a ospitare la nuova sede del servizio, punto di riferimento per un comprensorio che comprende venti comuni del territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Nuova sede per il Centro per l'impiego di Ortona: via libera all'acquisizione dei locali a Fontegrande x.com
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