Nuova sede per il Centro per l' impiego di Ortona | via libera all' acquisizione dei locali a Fontegrande

Da chietitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giunta comunale ha approvato l'acquisizione di locali a Fontegrande per la nuova sede del Centro per l’impiego di Ortona. La struttura servirà un’area che comprende venti comuni del territorio. L’operazione riguarda i locali destinati a ospitare il servizio. La decisione segna un passo avanti nel processo di trasferimento della sede.

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Nuovo passo avanti per il trasferimento del Centro per l'impiego di Ortona. La giunta comunale ha approvato il provvedimento che autorizza l'acquisizione dei locali destinati a ospitare la nuova sede del servizio, punto di riferimento per un comprensorio che comprende venti comuni del territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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