Centro per l’impiego | inaugurata la nuova sede di Fiorenzuola

È stata inaugurata la nuova sede del Centro per l’impiego di Fiorenzuola d’Arda, situata nell’edificio dell’ex liceo in piazzale D’Azeglio. La struttura è stata riqualificata con un intervento di ristrutturazione che ha migliorato gli spazi interni. La sede funge da punto di riferimento territoriale per l’Agenzia per il lavoro. L'apertura è avvenuta dopo i lavori di recupero dell’immobile.

Al termine di un significativo e notevole intervento di riqualificazione dei locali, è stata inaugurata nei giorni scorsi, presso lo storico edificio dell’”ex liceo” in piazzale D’Azeglio, la nuova sede del Centro per l’impiego di Fiorenzuola d’Arda, sede territoriale dell’Agenzia per il lavoro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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