È stata ufficialmente aperta la nuova sede del Centro per l’impiego di Lugo, situata in uno degli spazi più rilevanti della città. L’evento segna un passo importante per le politiche di inserimento lavorativo nella zona ravennate, con l’obiettivo di migliorare i servizi rivolti ai cittadini alla ricerca di occupazione. La nuova struttura rappresenta un punto di riferimento per le iniziative legate al lavoro e alla formazione professionale.

Lugo si riappropria di uno dei suoi spazi più strategici, confermando la centralità delle politiche attive per il lavoro nel territorio ravennate. Nella mattinata di ieri, mercoledì 6 maggio, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della nuova sede del Centro per l’impiego di piazzale Carducci. Sebbene la struttura fosse già operativa da circa un anno, il taglio del nastro ha segnato un momento simbolico, rappresentando il completamento di un percorso di riqualificazione e potenziamento che riguarda non solo la città di Lugo, ma l’intera Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L’intervento è stato reso possibile grazie al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, promosso dalla Regione Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la nuova sede del Centro per l’impiego di Lugo

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