Nuova regola nel calcio il trucchetto usato da Donnarumma e Guardiola sarà vietato ai Mondiali

L’IFAB ha deciso di vietare il timeout tattico del portiere a partire dai Mondiali 2026. La regola, già adottata da alcuni allenatori e portieri, sarà eliminata per evitare pratiche non più consentite durante le partite ufficiali. Il timeout tattico, utilizzato anche da alcuni portieri di alto livello, non sarà più permesso in occasione delle competizioni internazionali. La modifica riguarda tutte le fasi del torneo e sarà applicata in modo uniforme.

L'IFAB ha scoperto il timeout tattico del portiere e lo ha eliminato in vista dei Mondiali 2026. Il trucchetto era usato anche da Donnarumma e Guardiola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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