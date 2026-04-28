Nuova regola ai Mondiali 2026 cartellino rosso per chi si copre la bocca o abbandona il campo

La FIFA ha annunciato modifiche alle regole dei Mondiali 2026, prevedendo l'espulsione per i giocatori che abbandonano il campo come forma di protesta e sanzioni per chi si copre la bocca durante le partite. Queste decisioni mirano a rafforzare il rispetto delle norme sul comportamento in campo. Le nuove disposizioni saranno applicate a partire dalla prossima competizione internazionale.

La FIFA prepara nuove regole drastiche: espulsione per chi abbandona il campo in segno di protesta e sanzioni anche per chi si copre la bocca. L’annuncio è atteso da Gianni Infantino al congresso di Vancouver, tra dubbi e possibili effetti controversi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Espulsione per chi si copre la bocca in campo, stretta FIFA contro il razzismo: la nuova norma per i MondialiIl presidente della FIFA, Gianni Infantino, propone il rosso diretto per i calciatori che celano il labiale durante gli scontri verbali. Leggi anche: FIFA, Guerra al Razzismo: rosso diretto per chi si copre la bocca Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mondiali, nuova regola FIFA per il torneo: gialli azzerati dopo gironi e quarti; La FIFA vuole cambiare la regola sui cartellini ai Mondiali 2026: doppia amnistia per evitare squalifiche; Nuovo Ranking Mondiale per Club: la FIFA cambia le regole per la Champions; Rendere la scherma meno incomprensibile: la missione della World Fencing League. La FIFA vuole cambiare la regola sui cartellini ai Mondiali 2026: doppia amnistia per evitare squalificheLa FIFA studia una modifica al regolamento disciplinare dei Mondiali 2026: i cartellini gialli potrebbero essere cancellati due volte, dopo la fase a gironi ... fanpage.it Mondiale 2026, cambia la regola sulle ammonizioni: ecco come funzionaIl Consiglio Fifa, riunito oggi a Vancouver, approverà una nuova norma disciplinare in vista dei Mondiali 2026, in programma la prossima estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. Le ... tuttojuve.com Nuova regola sul fumo in Gran Bretagna #traunacosaelaltra con @lucia_nativo ogni venerdì dalle 10 alle 12 su #RTMin FM, DUB+ e sul sito www.rtmonair.it - facebook.com facebook