La FIFA pensa a una nuova regola ai Mondiali di calcio | falli fischiati anche a palla fuori

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A meno di un mese dall'inizio dei Mondiali di calcio, la FIFA sta valutando un cambiamento nelle regole arbitrali. Secondo quanto riportato, potrebbe essere introdotta una nuova direttiva che permette di fischiare falli anche quando la palla si trova fuori dal campo. La decisione sarebbe comunicata agli arbitri con una direttiva ad hoc, senza ancora essere ufficialmente approvata.

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La FIFA potrebbe introdurre una regola 'last minute' a meno di un mese dall'inizio dei Mondiali, distribuendo una direttiva ad hoc agli arbitri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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