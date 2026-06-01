Nel 2028 potrebbe tornare sul mercato la Peugeot 108, una citycar francese. La possibilità di un nuovo modello si fa sempre più concreta nel settore automobilistico, con anticipazioni e voci che si susseguono. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle caratteristiche o sulla data di lancio. La vettura, se confermata, rappresenterebbe il ritorno di un modello molto apprezzato in passato.

Il ritorno di una Nuova Peugeot 108 nel 2028 è un’ipotesi che sta guadagnando forte concretezza nel settore automobilistico. Dopo l’addio alle vecchie citycar termiche del Segmento A, i vertici del marchio francese hanno riaperto la porta a un modello d’accesso, spinti sia dalla spietata concorrenza (come la nuova Renault Twingo e la Volkswagen ID. Every1) sia dalle possibili nuove normative europee sulla categoria “E-Car”, pensate per agevolare la produzione di auto elettriche ultra-compatte ed economiche. Se la futura 208 crescerà di dimensioni avvicinandosi ai 4,10 metri, una potenziale Peugeot 108 si posizionerebbe perfettamente attorno ai 3,80 metri. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Peugeot 108 2028: ritorna la citycar francese

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2016 Peugeot 108 POV Drive – Small City Car, Big Driving Experience

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