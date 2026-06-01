Nuova Peugeot 108 2028 | ritorna la citycar francese
Nel 2028 potrebbe tornare sul mercato la Peugeot 108, una citycar francese. La possibilità di un nuovo modello si fa sempre più concreta nel settore automobilistico, con anticipazioni e voci che si susseguono. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle caratteristiche o sulla data di lancio. La vettura, se confermata, rappresenterebbe il ritorno di un modello molto apprezzato in passato.
Il ritorno di una Nuova Peugeot 108 nel 2028 è un’ipotesi che sta guadagnando forte concretezza nel settore automobilistico. Dopo l’addio alle vecchie citycar termiche del Segmento A, i vertici del marchio francese hanno riaperto la porta a un modello d’accesso, spinti sia dalla spietata concorrenza (come la nuova Renault Twingo e la Volkswagen ID. Every1) sia dalle possibili nuove normative europee sulla categoria “E-Car”, pensate per agevolare la produzione di auto elettriche ultra-compatte ed economiche. Se la futura 208 crescerà di dimensioni avvicinandosi ai 4,10 metri, una potenziale Peugeot 108 si posizionerebbe perfettamente attorno ai 3,80 metri. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
2016 Peugeot 108 POV Drive – Small City Car, Big Driving Experience
Notizie e thread social correlati
Nuova Citroen 2CV 2028: ritorna la storica citycar?Una possibile nuova versione della storica citycar francese è al centro di discussioni e rumors, anche se al momento non esiste un modello ufficiale...
Nuova Citroen 2CV 2028: ecco la nuova citycar elettricaNel 2028 arriverà una nuova versione elettrica della Citroën 2CV, annunciata da Stellantis nel maggio 2026 come parte della strategia “E-Car”.