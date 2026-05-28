Toto-assessori a Salerno Casaburi FI | Altro che discontinuità circolano i soliti vecchi nomi

A Salerno, il nuovo sindaco ha presentato il cronoprogramma dei cantieri cittadini dopo aver effettuato un sopralluogo. Nel frattempo, il consigliere di Forza Italia ha criticato la composizione della giunta, affermando che, invece di cambiare, circolano ancora i soliti vecchi nomi. La discussione si concentra sulla presenza di figure politiche già note e sulla mancanza di ricambio rispetto alle amministrazioni precedenti.

“Il neoeletto sindaco tra un sopralluogo e una sceriffata, ha annunciato il cronoprogramma dei cantieri cittadini. Benissimo, da oggi calendario alla mano mi impegnerò che tali scadenze siano rispettate e controllerò e vigilerò sull’avanzamento dei cantieri”. Lo scrive, sui social, il neo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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