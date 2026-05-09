Orsi | Ora in vasca mi sento un jet Il nuoto pinnato come la Formula 1

Marco Orsi, nuotatore bolognese noto come “il Bomber”, ha dichiarato di sentirsi come un jet durante le gare in vasca, paragonando il nuoto pinnato alla Formula 1. L’atleta, che si divide tra nuoto tradizionale e disciplina pinnata, ha condiviso questa sensazione, sottolineando l’intensità dell’esperienza in acqua. La sua attività comprende competizioni in entrambe le specialità, con risultati che attirano l’attenzione nel panorama sportivo.

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Avete mai visto un nuotatore volare? Ora "in vasca mi sento un jet", dice Marco Orsi, velocista bolognese, ’il Bomber’ per gli addetti ai lavori, che da qualche anno si divide fra il nuoto tradizionale e pinnato. Fisicità esplosiva quella di Marco, il primo "ad abbattere il muro dei 21 secondi in vasca corta", oggi fra i veterani del circuito, si allena a Torino per il Circolo Nuoto Bologna con le Fiamme Oro. Il capoluogo emiliano, coincidenza, il 17 maggio 1959 è stato anche sede della primissima gara di nuoto pinnato in vasca. Lei Orsi come ci è arrivato, non è un po’ una nicchia per i nuotatori tradizionali? "Ho iniziato nel 2021, un po’ per divertirmi, un po’ per capire come funzionava.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orsi: "Ora in vasca mi sento un jet. Il nuoto pinnato come la Formula 1" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nuoto pinnato: piastrellata d’oro per la Calypso a GenovaLa delegazione della Calypso Piacenza ha messo a segno un risultato di eccezionale impatto durante il 17° trofeo Luigi Ferraro di nuoto pinnato,... Nuoto pinnato a Pianoro: Sogese trionfa e Bruni batte il record? Cosa sapere La Sogese vince il 33° Memorial Paolo Gori a Pianoro superando Gdf Modena e Cus Bologna.