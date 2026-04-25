A Ibiza si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere con la disputa della 3 km Knockout Sprint, una gara innovativa introdotta da World Aquatics. La competizione ha visto Gregorio Paltrinieri concludere al secondo posto, mentre la vittoria è andata a un atleta di nazionalità diversa. La gara ha rappresentato un momento importante nel calendario stagionale, grazie anche al nuovo formato che ha coinvolto gli atleti in un percorso dinamico e competitivo.

A Ibiza è calato il sipario sulla seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere. A scrivere la parola fine è stata la 3 km Knockout Sprint, format innovativo introdotto da World Aquatics che ha rivoluzionato la dinamica delle gare di fondo. La competizione non si è sviluppata su un’unica distanza continua, ma si è articolata in tre round a eliminazione diretta, con distanze progressivamente più brevi e ritmo sempre più elevato. Nel primo turno, sui 1500 metri, gli atleti sono partiti suddivisi in batterie e hanno dovuto gestire energie e posizione per rientrare nel gruppo dei qualificati. I migliori hanno così guadagnato l’accesso alla semifinale, disputata sulla distanza dei 1000 metri, dove la selezione si è fatta ancora più serrata e il livello tattico si è alzato sensibilmente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri è secondo nella 3 km Knockout a Ibiza! Vince Betlehem

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