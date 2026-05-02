A Golfo Aranci, nella terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri ha ottenuto un piazzamento tra i primi tre nella gara sui 3 km Knockout, dopo aver già vinto nella staffetta mista. La competizione si è conclusa con la vittoria dell’atleta di nome Bethlem. Questo risultato si aggiunge alla sua performance della giornata, che include anche un’altra posizione sul podio.

Gregorio Paltrinieri ha concluso con un’altra top-3 la sua giornata a Golfo Aranci, terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo, dopo la vittoria nella staffetta mista. Nello splendido scenario della Costa Smeralda, il carpigiano è stato tra i protagonisti della 3 km Knockout Sprint. Un format innovativo introdotto da World Aquatics che ha rivoluzionato la dinamica delle gare di fondo. La competizione non si è sviluppata su un’unica distanza continua, ma si è articolata in tre round a eliminazione diretta, con distanze progressivamente più brevi e ritmo sempre più elevato. Nel primo turno, sui 1500 metri, gli atleti sono partiti suddivisi in batterie e hanno dovuto gestire energie e posizione per rientrare nel gruppo dei qualificati.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri conquista il podio nella 3 km Knockout a Golfo Aranci. Vince Bethlem

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