L’Italia ha ottenuto una promozione in Coppa del Mondo di nuoto artistico a Pontevedra. La squadra italiana ha concluso la tappa con un bilancio complessivamente positivo, raccogliendo risultati che indicano progressi rispetto alle precedenti competizioni. Non sono stati forniti dettagli sui punteggi o sulle performance specifiche. L’evento si è concluso con l’Italia che si prepara per i prossimi impegni a livello internazionale.

L’Italia chiude la tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico di Pontevedra con un bilancio complessivamente positivo e diversi segnali incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Gli azzurri tornano dalla Spagna con sette podi complessivi, frutto di una vittoria, due secondi posti e quattro terzi posti, confermando la competitività di un gruppo che continua a crescere sia nelle prove individuali sia in quelle di squadra. A trascinare il movimento è stato soprattutto Filippo Pelati, autentico protagonista del weekend. Il ferrarese ha conquistato il successo nel solo tecnico maschile, ha aggiunto un terzo posto nel solo libero e ha chiuso con un prestigioso secondo posto nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggiero. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Nuoto artistico, Italia promossa in Coppa del Mondo a Pontevedra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oro dell'Italia con Record del Mondo nella 4×50 stile mista | Europei in vasca corta 2025

Notizie e thread social correlati

Nuoto artistico, Filippo Pelati vince in Coppa del Mondo! Marchetti sul podio a PontevedraFilippo Pelati ha vinto una tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico a Pontevedra.

Nuoto artistico, Italia seconda nel team tecnico nella tappa di Coppa del Mondo a ParigiNella vasca di Parigi si è conclusa la seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico 2025-2026, con l’assegnazione di altri tre...

Nuoto artistico, tre podi per l’Italia nella seconda giornata di Coppa del Mondo a PontevedraL'Italia continua a raccogliere risultati prestigiosi nella tappa di World Cup di nuoto artistico in corso a Pontevedra, in Spagna. Nella seconda giornata ... oasport.it

Nuoto artistico, Italia ancora a podio nel duo libero misto nell’ultima giornata di PontevedraSi è da poco conclusa la terza ed ultima giornata di gare a Pontevedra, in Spagna, luogo che ospita la quarta tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. Nel day-3 c’è stato spazio per le ... oasport.it