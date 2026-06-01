Nuoto artistico Italia promossa in Coppa del Mondo a Pontevedra

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha ottenuto una promozione in Coppa del Mondo di nuoto artistico a Pontevedra. La squadra italiana ha concluso la tappa con un bilancio complessivamente positivo, raccogliendo risultati che indicano progressi rispetto alle precedenti competizioni. Non sono stati forniti dettagli sui punteggi o sulle performance specifiche. L’evento si è concluso con l’Italia che si prepara per i prossimi impegni a livello internazionale.

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L’Italia chiude la tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico di Pontevedra con un bilancio complessivamente positivo e diversi segnali incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Gli azzurri tornano dalla Spagna con sette podi complessivi, frutto di una vittoria, due secondi posti e quattro terzi posti, confermando la competitività di un gruppo che continua a crescere sia nelle prove individuali sia in quelle di squadra. A trascinare il movimento è stato soprattutto Filippo Pelati, autentico protagonista del weekend. Il ferrarese ha conquistato il successo nel solo tecnico maschile, ha aggiunto un terzo posto nel solo libero e ha chiuso con un prestigioso secondo posto nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggiero. 🔗 Leggi su Oasport.it

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