Filippo Pelati ha vinto una tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico a Pontevedra. Marchetti si è piazzato sul podio con un terzo posto. L’Italia ha ottenuto due podi nella prima tappa della competizione.

L’Italia inaugura la tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico di Pontevedra con segnali incoraggianti e due podi che confermano la crescita del movimento azzurro. Nella giornata d’apertura della prova spagnola, il bottino complessivo stagionale sale a sei top-3 grazie al secondo posto di Ginevra Marchetti nel solo libero e alla vittoria di Filippo Pelati nel solo tecnico maschile. La prestazione più significativa in chiave femminile arriva per l’appunto da Marchetti. La diciannovenne toscana della Rari Nantes Savona centra il miglior risultato internazionale della sua giovane carriera nel circuito di World Cup, chiudendo al secondo posto nel solo libero con 259. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto artistico, Filippo Pelati vince in Coppa del Mondo! Marchetti sul podio a Pontevedra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuoto artistico, Filippo Pelati stella della spedizione azzurra a Parigi. I convocati dell’ItaliaA Parigi, dal 27 al 29 marzo, si svolge la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di nuoto artistico.

Nuoto artistico, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero illuminano la scena a Parigi: Italia con margini di crescitaA Parigi si è svolta la prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico, con le atlete italiane Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero che si sono...

Nuoto artistico, Pelati e Ruggiero d'oro a Parigi: Italia in crescitaLa nazionale italiana di nuoto artistico ha inaugurato la prima tappa della Coppa del Mondo, svoltasi nella piscina Georges Vallerey di Parigi, con un bilancio complessivamente positivo. L'evento ha ... it.blastingnews.com

Nuoto artistico, Lucrezia Ruggiero protagonista nelle finali degli Assoluti di Riccione con Enrica Piccoli e Filippo PelatiIl Trio Medaglia, Lucrezia Ruggiero, Enrica Piccoli e Filippo Pelati che salirono tre volte sul podio mondiale del nuoto artistico a Singapore, non s’è fatto pregare per conquistare i titoli ... ilmessaggero.it