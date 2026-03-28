Nella vasca di Parigi si è conclusa la seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico 2025-2026, con l’assegnazione di altri tre titoli. La competizione segue le prime quattro finali disputate ieri, e l’Italia si è piazzata al secondo posto nel team tecnico, consolidando la sua posizione nella classifica di questa fase della manifestazione.

È proseguita oggi il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2025-2026. Nella vasca di Parigi, dopo le prime quattro finali di ieri, si è da poco conclusa una seconda giornata che ha assegnato altri tre titoli. Nello specifico, il programma di oggi ha previsto il duo libero femminile, il duo tecnico misto ed il team tecnico. Nel duo libero femminile, prima gara disputata, ad imporsi è stata la coppia di atlete neutrali formata da Mayya Doroshko e da Aleksandra Shmidt. Il duo è riuscito ad ottenere un punteggio totale di 310.0214, di cui 139.3250 di impressione artistica e 170.6964 di esecuzione. Dietro di loro l’altro tandem neutrale composto da Kira Cherezova e Valentina Gerasimova (295. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto artistico, Italia seconda nel team tecnico nella tappa di Coppa del Mondo a Parigi

Articoli correlati

Leggi anche: Nuoto artistico, Enrica Piccoli sfiora il podio nel solo tecnico nella tappa di Parigi della Coppa del Mondo

Fioretto: Bianchi e Lombardi di bronzo nella tappa di Coppa del Mondo di ParigiÈ tutto azzurro il terzo gradino del podio di Parigi, dove oggi è andata in scena la gara individuale di una classicissima della Coppa del Mondo di...

Approfondimenti e contenuti su Nuoto artistico Italia seconda nel team...

Temi più discussi: World Cup. Nazionale a Parigi per la seconda tappa; Nuoto artistico, Enrica Piccoli sfiora il podio nel solo tecnico nella tappa di Parigi della Coppa del Mondo; World Cup a Parigi. Piccoli quarta nel solo tecnico; I Criteria di Riccione vetrina giovanile, le Coppe di fondo/artistico e la testimonianza di Imma.

Nuoto artistico: Parigi, Piccoli ai piedi del podio nel solo tech della Coppa del Mondo, quinto il team freeSi apre con il quarto posto di Enrica Piccoli nel solo tecnico la seconda tappa della coppa del mondo di nuoto artistico, iniziata a febbraio a Medellin in Colombia. Nella storica piscina Georges Vall ... napolimagazine.com

Nuoto artistico, Filippo Pelati stella della spedizione azzurra a Parigi. I convocati dell’ItaliaAppuntamento fissato a Parigi da venerdì 27 a domenica 29 marzo per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di nuoto artistico, in cui vedremo in ... oasport.it

Si chiude la Coppa del Mondo di snowboard cross, con l'unica gara canadese in programma domani dopo che, nel "prologo" odierno, l'Italia ha ottenuto due pass su cinque con Michela Moioli 7^, ad oltre un secondo dall'australiana, e Niccolò Colturi 30° ment - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com