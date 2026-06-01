Numeri negativi e mercato fallimentare | la Juve chiude il capitolo Thiago Motta
La Juventus sta per ufficializzare l’interruzione del rapporto con Thiago Motta, dopo un’esperienza negativa in questa stagione. La decisione arriva in seguito ai risultati deludenti e alle difficoltà riscontrate sul campo. La squadra ha registrato numeri insoddisfacenti e il mercato ha confermato il fallimento di questa scelta. La conclusione del percorso con l’allenatore brasiliano sarà comunicata nelle prossime ore, segnando la fine di un ciclo difficile per i bianconeri.
di Francesco Spagnolo La Juve pronta a chiudere il capitolo Thiago Motta. Una esperienza non andata sicuramente bene per i bianconeri. I numeri. La Juve pronta a chiudere il capitolo Thiago Motta. Da oggi, infatti, i bianconeri possono attivare la clausola presente nel contratto, valido fino al 2027, per risolvere l’accordo in anticipo con il tecnico. Ma come è andata l’esperienza dell’ex Bologna con la Vecchia Signora? Il bilancio si è rivelato decisamente negativo, portando a una rottura inevitabile tra le parti. Esaminando il cammino complessivo tra la Serie A e le altre competizioni, l’allenatore italo-brasileano ha guidato il club per un totale di 29 incontri ufficiali prima dell’addio definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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