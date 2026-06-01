Thiago Motta e la Juventus si sono separati ufficialmente, attivando la clausola per la risoluzione del contratto dell’allenatore. La decisione mette fine a un rapporto iniziato con l’arrivo di Motta, che ora si conclude dopo un periodo di difficoltà. La clausola viene applicata senza ulteriori dettagli pubblicati, segnando la fine della collaborazione tra le parti.

Thiago Motta e la Juve separano definitivamente le proprie strade: scatta la clausola per la risoluzione del contratto dell’allenatore. L’era di Thiago Motta sulla panchina della Juventus è ormai in archivio da oltre un anno, ma solo adesso la semplice separazione si trasformerà in un addio formale e definitivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il contratto dell’allenatore italo-brasiliano, originariamente in scadenza nel 2027, verrà risolto in via anticipata in questo mese di giugno 2026. Questa operazione sarà resa possibile grazie all’esercizio di una specifica clausola inserita nell’accordo firmato nell’estate del 2024. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il nuovo organigramma e il risparmio economico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Calcionews24.com - Divorzio definitivo con Thiago Motta: scatta la clausola per la risoluzione. Finisce un capitolo (buio) per la Juventus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Thiago Motta Juve, ora è finita davvero: scatta la clausola per risolvere il contratto. I dettagli

Atalanta punta su ex-Juventus e Thiago Motta per la stagione 2026-27.L'Atalanta sta pianificando le mosse per la prossima stagione 2026-27, considerando l’ingaggio di un ex calciatore della Juventus e di un allenatore,...

Temi più discussi: Juventus-Thiago Motta: è finita! Scatta la clausola per il divorzio; Tra moto e Portogallo: la Juve liquida Thiago Motta; Thiago Motta Juve, ora è finita davvero: scatta la clausola per risolvere il contratto. I dettagli.

Thiago Motta Juve, ora è finita davvero: scatta la clausola per risolvere il contratto. I dettagliThiago Motta Juve, ora è finita davvero: scatta la clausola per risolvere il contratto. I dettagli sull’indennizzo che permette al club di risparmiare L’era di Thiago Motta alla Juventus si è chiusa d ... msn.com

QDL - Lazio, Canovi: Thiago Motta? Lotito non ha ambizioni, nessuno verrebbeLe parole di Dario Canovi, operatore di mercato e padre dell'agente di Thiago Motta, rilasciate a Quelli della Libertà, su Cittaceleste TV ... cittaceleste.it