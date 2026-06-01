Nu Genea People of the Moon La disco mediterranea guarda le stelle
Pierluigi Spagnolo ha ascoltato l’album “People of the Moon” dei Nu Genea, pubblicato nel 2026 da Ng Records. La band è nota per la musica che combina elementi di disco mediterranea e sonorità influenzate dal territorio. La puntata di “Parliamone. Suoni, libri e altre visioni” include anche la lettura di Antonino Jonathan Luzzi.
Nuova puntata di Parliamone. Suoni, libri e altre visioni, nella lettura di Antonino Jonathan Luzzi. Pierluigi Spagnolo ascolta People of the Moon dei Nu Genea (Ng Records, 2026). Ascolta la recensione. Dentro People of the Moon i Nu Genea non stanno più semplicemente facendo disco-funk mediterraneo, stanno costruendo un posto mentale. Un rifugio in cui Napoli parla con Istanbul, il Brasile risponde in portoghese e il groove diventa una lingua universale. Dopo il culto istantaneo di Bar Mediterraneo, Massimo Di Lena e Lucio Aquilina tornano con un disco che non rincorre il precedente: lo espande, lo sporca, lo rende più notturno e meno cartolina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Nu Genea - People of the Moon (Official Video)
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Da Napoli a Berlino e ritorno. Poi un viaggio nel Mediterraneo, ora una passeggiata sulla Luna. Il terzo album dei Nu Genea, People of the moon, mescola suoni funk, disco, afro, featuring di qualità e radici piantate alle pendici del Vesuvio. La musica di Mas facebook
Nu Genea, People of the Moon. La disco mediterranea guarda le stelleNuova puntata di Parliamone. Suoni, libri e altre visioni, nella lettura di Antonino Jonathan Luzzi. Pierluigi Spagnolo ascolta People of the Moon dei Nu Genea (Ng Records, 2026). bergamonews.it
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