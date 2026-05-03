Il nuovo album dei Nu Genea è stato realizzato tra Berlino e Ortigia, due luoghi molto diversi tra loro. La distanza tra le due città ha influenzato il loro processo creativo, portandoli a sperimentare nuove sonorità e a lasciarsi alle spalle le origini del funk napoletano. Il risultato è un disco che riflette le atmosfere e le influenze di entrambi i contesti geografici.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato la distanza tra Berlino e Ortigia il loro workflow?. Perché il nuovo disco abbandona le radici del funk napoletano?. Come hanno gestito la produzione musicale dopo la paternità di Lucio?. Quali nuove lingue hanno dovuto integrare per superare i limiti del napoletano?.? In Breve Nuovo workflow creativo tra Berlino e Ortigia dopo tre anni di cambiamenti logistici.. Produzione influenzata dalla paternità di Lucio avvenuta in Sicilia nel 2023.. Nuove sonorità includono riferimenti a Tom Misch e María José Llergo.. Collaborazione prevista con l'artista Gabriel Prado per il progetto musicale.. Massimo e Lucio hanno trasformato la distanza geografica tra Berlino e Ortigia nella nuova formula creativa per People of the Moon, il disco che segna un salto evolutivo dai ritmi di Bar Mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nu Genea: il nuovo disco nasce tra Berlino e Ortigia

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