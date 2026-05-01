Nu Genea su People of the Moon | Abbiamo mollato soldi e carriera nei club per fare la musica che volevamo

I Nu Genea hanno pubblicato "People of the Moon", il loro nuovo album dopo Nuova Napoli e Bar Mediterraneo. In questa intervista hanno raccontato il disco, l'amore per il groove, il non sentirsi pionieri e la loro carriera: "Abbiamo abbandonato una carriera che ci dava già successo e stabilità economica per iniziare qualcosa di nuovo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Nu Genea: La nostra musica è una richiesta d’aiuto, cerchiamo rifugioCon People of the Moon, il duo napoletano riscrive ancora la propria geografia musicale: tra arabo, portoghese, dialetto e ritmi globali, Massimo Di Lena e ... repubblica.it

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