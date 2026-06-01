Nozze di diamante per Gianfranco e Flavia fondatori della Gifa Ricami

Gianfranco Fascina, fondatore della Gifa Ricami di Salzano, e sua moglie Flavia Olivi festeggiano 60 anni di matrimonio. La coppia ha celebrato le nozze di diamante a Noale.

Nozze di diamante a Noale per l'imprenditore tessile Gianfranco Fascina, fondatore della Gifa Ricami di Salzano, e la moglie Flavia Olivi. Un traguardo, quello dei sessant'anni, segnato anche da tanti altri, da quelli imprenditoriali a quelli associativi.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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