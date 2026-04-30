Il 30 aprile 2026 segna il sessantesimo anniversario di matrimonio tra Giovannangelo Baldini e Morena Meoni, celebrato con una cerimonia presso la chiesa del Sacro Cuore a Montemurlo. I due, sposati in quella data nel 1966, hanno trascorso tutta la vita insieme, mantenendo un legame duraturo nel tempo. La festa per le nozze di diamante è stata occasione per riunire familiari e amici.

Montemurlo (Prato), 30 aprile 2026 – Il 30 aprile di 60 anni fa Giovannangelo Baldini e Morena Meoni, con una bella cerimonia alla chiesa del Sacro Cuore a Montemurlo, diventavano marito e moglie da allora non si sono mai più lasciati. Le nozze di diamante sono un traguardo che non tutti hanno la fortuna di raggiungere, ma questa coppia non è solo un esempio di longevità ma anche un modello di amore e sostegno reciproco. Giovannangelo ha 88 anni, Morena 81 e stanno insieme da quando lei aveva appena 14 anni e lui era poco più grande. Un amore nato e cresciuto sotto la Rocca, dove la coppia ha messo su famiglia e tutt’oggi vive con i figli Andrea e Massimiliano, i nipoti e i bis-nipoti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovannangelo e Morena, 60 anni insieme. Festa per le nozze di diamante

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