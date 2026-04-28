Domenica mattina, presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria in via Mameli, tre coppie della stessa famiglia hanno rinnovato le promesse di matrimonio. Si tratta di tre fratelli che hanno raggiunto le nozze di diamante, un traguardo che ha coinvolto anche una festa a sorpresa organizzata per l’occasione. L’evento ha visto la partecipazione di parenti e amici, che hanno condiviso insieme il momento speciale.

Bologna, 28 aprile 2026 – Domenica mattina, alla parrocchia Cuore Immacolato di Maria in via Mameli, tre coppie della famiglia Stefanini hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio, celebrando insieme l’ambito traguardo delle nozze di diamante. I protagonisti della giornata sono stati i fratelli Giuseppe, Anna Paola e Rosanna Stefanini: le due sorelle, Anna Paola e Rosanna, sono gemelle, un dettaglio che rende ancora più singolare questo intreccio di vite e affetti. Accanto a loro, i rispettivi consorti: Adriana Zamariola, Dario Negroni ed Ermanno Stanzani, compagni di vita con cui hanno costruito un percorso lungo sessant’anni. https:www.ilrestodelcarlino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giuseppe, Anna Paola e Rosanna: nozze di diamante per 3 fratelli (con festa a sorpresa)

Notizie correlate

Nozze d'oro e di diamante, San Valentino di festa per 39 coppie di Massa LombardaSabato 14 febbraio, nella cornice della Sala del Carmine, si è svolta la tradizionale cerimonia dedicata alle coppie massesi che hanno raggiunto un...

Nozze d’oro e di diamante a San Lazzaro: 174 coppie festeggiano una vita insiemeUna mattinata all’insegna dell’emozione e dei ricordi ha riunito tante coppie a San Lazzaro di Savena, dove si è svolta la tradizionale cerimonia...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Narni, il cantico di San Francesco diventa immagine; ANNA VED. CELLA ERINNI - Article; Visioni dal Cantico a Narni: mostra di arte contemporanea nella; Una vita in Diamante, la famiglia Stefanini ha festeggiato 60 anni d’amore moltiplicati per tre.

Giuseppe, Anna Paola e Rosanna: nozze di diamante per 3 fratelli (con festa a sorpresa)Il matrimonio è un affare di famiglia: i tre fratelli Stefanini hanno rinnovato le loro promesse nello stesso giorno alla parrocchia Cuore Immacolato di Maria in via Mameli: un percorso lungo 60 anni ... ilrestodelcarlino.it

( Anna Paola Merone) Amori in città. Hanno una mappa di luoghi del cuore: il primo incontro in Sardegna, d'estate vivono Capri e per le fughe romantiche scelgono Positano d'inverno facebook