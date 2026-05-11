Alta velocità lavori sulla Napoli-Bari | stop ai treni tra Foggia e Caserta dal 10 giugno

A partire dal 10 giugno, i treni tra Foggia e Caserta saranno sospesi per alcuni giorni a causa di lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Napoli-Bari. La Rete Ferroviaria Italiana, parte del Gruppo FS Italiane, realizzerà interventi infrastrutturali lungo il tratto Napoli – Cancello, necessari per completare il progetto di alta velocità tra le due città. La circolazione ferroviaria sarà temporaneamente interrotta in questa tratta durante i lavori.

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Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale propedeutici al completamento del lotto Napoli – Cancello dell’itinerario AVAC Napoli – Bari.L’attivazione del doppio binario della nuova tratta Napoli – Cancello si estende per oltre.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stop ai treni alta velocità tra Roma-Firenze nel weekend per lavoriPrenderanno il via da stasera a mezzanotte gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulle linee... Alta velocità sospesa per lavori: stop ai treni per l’attivazione del sistema ErtmsStop temporaneo alla circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze per consentire l’attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic... Argomenti più discussi: Alta velocità Napoli-Bari, ultimato lo scavo della Galleria Rocchetta; Alta Velocità Bari-Napoli, completato lo scavo della Galleria Rocchetta: tunnel da 6,5 km; Alta velocità Napoli–Bari, completato lo scavo della galleria Rocchetta: 6,5 km tra Avellino e Benevento; Alta velocità Napoli-Bari, completata la Galleria Rocchetta. Lavori in corso anche sulla Termoli-Lecce. Le foto. AV/AC Bari–Napoli, lavori sulla tratta Napoli–Cancello: stop ai treni tra Caserta e Foggia dal 10 al 30 giugnoPer consentire le attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sarà sospesa dal 10 al 30 giugno nel tratto compreso tra Caserta e Foggia, con conseguenti modifiche al traffico dei treni regionali ... giornaledipuglia.com